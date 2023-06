'Te Huihui o Te Kakau: Paving the way for positive community engagement'

Tuesday, 6 June, 2023 - 14:58

Can three industry veterans from diverse professions and cultural backgrounds really make a difference in Aotearoa’s complex community engagement space? The answer, according to the creative minds behind the social change collaboration, Te Huihui o Te Kakau (Te Kakau), is a resounding yes.

Te Kakau is a specialist social marketing and engagement collective, representing the culmination of a longstanding partnership between Māori social enterprise, the KŌ Kollective; Pasifika consultancy, Integrity Professionals (IPRO); and social marketing and advertising agency, Hemisphere.

Te Huihui o Te Kakau, often referred to as Te Kakau a Māui, is a constellation of stars. Te Kakau represents a collective of individuals dedicated to driving social change. Led by Shannon Hanrahan (Ngāi Tahu, Ngāti Manawa, Rangitāne, Ngāi TÅ«hoe, TÅ«wharetoa, Whakatōhea), Leuluai’ialii Catherine Poutasi, and Dr Tim Antric, this team is committed to fostering a flourishing Aotearoa.

Dr Tim Antric of Hemisphere said, "Te Kakau is a journey we’ve been on for a while. We’ve built relationships based on trust, respect and a commitment to mahitahi. This is an exciting time for our team and our industry. We bring together strengths in Mātauranga Māori, Pasifika worldviews, public health and social marketing into one cohesive team committed to co-creating with whānau and community".

The early stages of the Te Kakau journey presented challenges in navigating colonised frameworks and overcoming resistance to authentic co-design. Drawing on their collective expertise in te ao Māori, Pasifika cultures, public health, social change, and marketing, the trio envisioned a new way of working that could uplift the wellbeing of Māori and Pasifika.

Te Kakau's team of experts also includes practitioners from New Zealand's Asian, Rainbow, and disability communities. Anchored in authenticity, relationships, trust, and a shared commitment to creating an equitable and inclusive Aotearoa, the Te Kakau approach aims to forge lasting change.

Catherine Poutasi of IPRO said "Te Kakau is a social marketing and behaviour change collective. We specialise in the people and stories of Aotearoa. We draw on the knowledge of our people from Aotearoa and across the Pacific to craft stories, navigate challenges and create solutions for social change. Our approach will always be future focussed and whānau led".

Te Kakau's priorities include creating fresh opportunities for rangatahi to enter the industry and work in ways that nurture their inherent cultural strengths and indigenous intelligence. Shannon Hanrahan from the KŌ Kollective highlighted the recent success of Te Kakau's Social Media Workshop with Whakatōhea rangatahi.

"The workshop empowered akonga to explore unconventional ways of making a living in the digital space while remaining connected to their whenua and whānau. The exceptional creative content produced during the workshop demonstrated the ability of rangatahi to thrive given the right support".

Te Kakau Poutaki Taura Tāngata, Ariana Storey (Te Whakatōhea, Tūwharetoa, Ngāti Maniapoto) said "The stars of Te Kakau tell us a new day is approaching. And so it is. Like Māui, we fearlessly explore creative and novel approaches to solving challenges. We are haututū - curious, innovative and perpetually imaginative."

At the heart of Te Kakau's mission for meaningful change and participation is its dedication to helping communities and organisations address cultural dissonance and historical disparities. By involving the community and whānau in the creative process, Te Kakau works in genuine partnership to generate impactful work that truly matters. Additionally, Te Kakau offers pathways for individuals to learn and contribute within their own rohe, fostering personal and community growth.

in te reo:

Te Huihui o Te Kakau - He para i te ara mō te Whai Wāhitanga Pai a te Hapori

E taea ana rānei e te tokotoru tautōhito nō te ao kanorau ngaio, ahurea hoki te whai whakaaweawenga ki te hapori pīroiroi i Aotearoa o te takiwā whai wāhitanga? Ko te whakautu, hei tā te hunga auaha e ārahi ana i tēnei whakakotahitanga panonitanga ā-iwi, a Te Huihui o Te Kakau, āe mārika.

He mātanga mākete ā-iwi a Te Kakau, ā, he tōpūtanga whai wāhitanga, e whakakanohi ana i te kōtihitanga o tētahi rangapū kua roa e haere ana i waenga i te hinonga Māori ā-iwi, ko te KŌ Kollective; Pasifika consultancy, Integrity Professionals (IPRO); me te manatū mākete ā-iwi me whakatairanga, Hemisphere.

Ko Te Huihuhi a Te Kakau, i te nuinga o te wā e mea ana ko Te Kakau a Māui, he kāhui whetÅ«. E whakakanohi ana a Te Kakau i tētahi tōpÅ«tanga tāngata e ngākau pono ana ki te ārahi i ngā panonitanga ā-iwi. He mea ārahi e Shannon Hanrahan (Ngāi Tahu, Ngāti Manawa, Rangitāne, Ngāi TÅ«hoe, TÅ«wharetoa, Whakatōhea), rātou ko Leuluai’ialii Catherine Poutasi, ko Tākuta Tim Antric, ā, e ngākau pono ana tēnei kāhui ki te poipoi i a Aotearoa kia tōnui ai.

Ko tā Tākuta Tim Antric o Tuakoi i mea ai, "Ko te Kakau he haerenga kua roa nei mātou e takahi ana. Kua herea te whakawhanaungatanga i runga i te pono, te whakaute me te ngākau pono ki te mahi tahitanga. He wā hiamo tēnei mō tō mātou kapa me tō mātou ahumahi. Ka whakakotahi mātou i ngā āheinga i te Mātauranga Māori, ngā tirohanga a ngā uri o Te Moananui-a-Kiwa, te hauora tūmatanui me ngā whakatairanga ā-pāpori ki tētahi tīma tānekaha e ū ana ki te waihanga tahi me ngā whānau, waihoki te hapori."

I te tīmatanga o te haerenga o Te Kakau i whai wero i roto i te terenga i ngā anga whakataiwhenua me te toa ake i te ātetenga i te waihanga-tahitanga hāponotanga. Ka titiro whakaroto rātou ki ō rātou anō mātautanga ki te ao Māori, te ahurea Pasifika, te ao hauora ā-tūmatanui, panonitanga ā-iwi me te whakatairanga, ka matakite tēnei tokotoru i tētahi ara hou hei mahi e taea ai te riariaki i te oranga o te Māori, Pasifika anō hoki.

Ka whai wāhi anō hoki ngā kaimātanga o te ao Āhia, Ngā Tae Katoa o te Ao me te hapori whaikaha ki te kapa o ngā mātanga o Te Kakau. Ko te tūāpapatanga iho ko te hāponotanga, ngā whakawhanaungatanga, te pono me te ngākau pono tahitanga kia whai ai he Aotearoa tōkeke, kanorau anō hoki. Tā Te Kakau whai kia whakairo iho he panonitanga toitū.

Ko tā Catherine Poutasi o IPRO i mea ai "He whakakotahitanga panonitanga whakatairanga ā-iwi, whanonga hoki a Te Kakau. Ko tō mātou mātangatanga kei ngā tāngata me ngā kōrero o Aotearoa. Ka hūtia ake te mātauranga i tō mātou iwi o Aotearoa, ā, puta atu i Te Moana-nui-a-Kiwa kia whakairo kōrero, kia whakatere i ngā wero me te whai urupare ki te panonitanga ā-iwi. Ko tā mātou whai e aro tonu ai ki te whānau, ā, mā te whānau anō e ārahi."

Ko ngā whakaarotau a Te Kakau koia ētahi, kia whai angitūtanga hou ki te hunga rangatahi kia uru ki te ahumahi me te mahi i runga i te āhua e poipoia ai ō rātou kaha ā-ahurea me te whakamahi anō i ō rātou mōhiotanga taketake. Ka whakapīata a Shannon Hanrahan mai i KŌ Kollective i ngā whakatutukinga papai nō tata ake nei i te Awheawhe Pae Pāpāho Pāpori me ngā rangatahi o Te Whakatōhea.

Ka whakamana te awheawhe i ngā ākonga ki te tūhura haere hārakiraki nei, kia whai oranga ai i te ao matihiko nō te wā tonu e noho hono tonu ana ki ō rātou whenua, whānau anō hoki. Ko ngā mea auaha i puta ake i tēnei awheawhe i whakaatu i te āheinga o ngā rangatahi kia tōnui ai, mēnā rā ka tautokona tikaina ai rātou."

Ko tā Te Kakau Poutaki Taura Tāngata, a Ariana Storey i mea ai (Te Whakatōhea, Tūwharetoa, Ngāti Maniapoto) "Ko ngā whetū o Te Kakau e mea mai ana ki a mātou he ao hou kei te haere mai. Āe mārika. Pēnei me Māui, ka tūhura wehi kore mātou i ngā ara auaha, hou anō hoki ki te hīraurau i ngā wero. He haututū tō mātou āhua - he pākiki, he auaha, ā, he mutunga kore tā mātou pōhewa."

Kei te uho o tā Kakau whai i ngā panonitanga whai take, whai wāhi hoki ki tāna ū ki te tautoko i ngā hapori me ngā rōpū whakahaere ki te tohu i ngā āputa rerekētanga ā-ahurea i roto i te takahanga o te wā. Mā te tuku mana ki te hapori me te whānau i tēnei tukanga auaha nei, e mahi tahi pono ā-rangapū nei ki te whai mahi whai take. Waihoki, ko tā Te Kakau he whakarato ara mā te takitahi ki te ako, ki te whāngai hoki i ō rātou anō rohe, ki te poipoi i ngā tipunga ā-whaiaro, ā-hapori anō hoki.