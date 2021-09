Sunday, 12 September, 2021 - 16:55

I tēnei tau hei tautoko i Te Wiki o Te Reo Māori 2021, ka rerekē ngā mahi a Ngā Pirihimana.

Nō te 13-19 o Hepetema, ka whakamahi Ngā Pirihimana i te reo Māori me te reo Pākehā mō te nuinga o ā mātou take kōrero me ngā ihirangi pāpāho pāpori.

E ngākau titikaha ana mātou kia whakamahi i te reo Māori ki runga o ā tātou tini pūnaha me tō tātou whai wāhi ki te whakarauora i te reo Māori.

I tēnei tau kua hipa, kua whāngai mātou i ngā tini rauemi kia tautoko i ō mātou tāngata me ō rātou ake haerenga me te reo Māori - muia katoatia i ngā akoranga ā-kanohi, te whakaritenga o ngā puka reo Māori i ia rohe, te tomonga whakarongo me ngā akoranga tuihono, ā, kua whakarewahia anō hoki tō tātou taupānga KIWA ā-roto, a Eke Tangaroa kia whakapiki ake ō mātou matatau, māia ki te ahurea me te ao Māori.

Heoi anō, tēnā titiro mai ki ā mātou karere ā tērā wiki.

Ko te wā tuatahi kua mahia e Ngā Pirihimana tēnei momo mahi, ā, kāore e kore ka whāngaihia mātou me te nui o ngā whiwhinga akoranga - arā, koia pū ko te kaupapa o Te Wiki o Te Reo Māori.

Kōrero, Whakarongo, Ako, Tākaro, Pānui, Waiata. Kia kaha te reo Māori!

Māori Language Week 2021

This year to support Te Wiki o Te Reo Māori 2021, Police will be doing things a little differently.

From 13-19 September Police will be using te reo Māori, as well as te reo Pakeha, for many of our press releases and social media content.

We’re committing to be more proactive on our inclusion of te reo Māori across our platforms and play our part to revitalise te reo Māori.

In the last year we have provided a range of tools to tautoko our people on their own personal reo Māori journey - including reo Māori lessons kanohi ki te kanohi, provision of reo Māori books in each District, access to audio and online learning, and launched our very own internal KIWA app Eke Tangaroa to help lift our cultural competency and confidence in Te Ao Māori.

Heoi anō, look out for our te reo messages ā tērā wiki .

It is the first time Police have done this and it will provide us with lots of learning opportunities - which is what Te Wiki o Te Reo Māori is all about.

Kōrero, Whakarongo, Ako, Tākaro, Pānui, Waiata. Kia kaha te reo Māori!

-Hei whakanui i te Wiki o Te Reo Māori, Ka te whakaputaina e Ngā Pirihimana o Aotearoa ētahi kawepūrongo pāpaho i roto i te reo Māori. Ka whakamāorihia ēnei e ētahi kaiwhakamāori.

Me tiro ngā mea e rua e tino mārama ai koe ki ngā kupu ā-ture, ā-kaupapa hoki.

-New Zealand Police are issuing some press releases in te reo as part of our celebration of Te Wiki o Te Reo. All releases have been translated using accredited translators.

We recommend consulting both the te reo translation and original English versions for greatest clarity regarding the use of any legal or technical terms.