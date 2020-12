Appointment of Te Matawai Co-Chairs for 2021

Friday, 11 December, 2020 - 12:52

E waingōhia ana ngā Hoa-Toihau o Te Mātāwai ka wehe atu nei, a Te Waihoroi Shortland rāua ko Mereana Selby, i te kopunga atu o Reikura Kahi me Charlie (Tiare) Tepana hei Hoa-Toihau hou mō te Poari, ka mana nei ā te 1 o Kohitātea 2021.

Hei tā Mereana rāua ko Te Waihoroi, "Kua pukumahi tahi a Reikura rāua ko Charlie mō te hia ngahurutanga tau ki te whakatairanga, ki te āta mahi, ki te whakatauira ake me te kawe i te whakarauoratanga o tō tātou reo. Ka noho ngākau pai tonu a Te Mātāwai ina tahuri ake ngā Hoa-Toihau hou nei hei mana arataki mā ngā whānau, ngā iwi, me ngā hapori reo puta noa i Aotearoa."

He nui whakaharahara te wāhi ki a Te Waihoroi rāua ko Mereana ki te hāpai i te whakahaumanutanga o te reo Māori i te taha o ngā iwi, ngā hapori reo Māori me tua. E whakapono ana rāua ka haere tonu te para huarahi hou a ngā Hoa-Toihau hou mō ngā kaupapa a ngā kāinga me ngā hapori puta noa i Aotearoa.

Hei tā Tiare "E rikarika ana māua ko Reikura ki te whai kia haere tonu te āinga hiranga mō te reo i poua e Mereana rāua ko Te Waihoroi, ngā Hoa-Toihau tuatahi o Te Mātāwai. Ko māua ēnei, te kura-unua, te tuku atu nei i a māua hei amo i te kaupapa whakahirahira nei, te reo Māori, kia rangatira tonu atu te whenua i a ia."

I runga i te mahi ki te taha o te Tumu Whakarae, a Poia Rewi, ka kaha ake te ngākau pūmau o ō mātou Hoa-Toihau hou ki te kōtuinga mō te whakarauoratanga o te reo Māori i poua ki Te Ture mō te reo Māori 2016.

Outgoing Te Mātāwai Co-Chairs Te Waihoroi Shortland and Mereana Selby are delighted with the appointment of Reikura Kahi and Charlie (Tiare) Tepana as the Board’s new Co-Chairs to take effect from 1 January 2021.

"Both Reikura and Charlie have worked tirelessly over many decades promoting, practising, modelling and influencing the revitalisation of our language. Te Mātāwai will remain in good heart as the new Co-Chairs move to take over its governance on behalf of whānau, iwi, and language communities across Aotearoa," said Mereana and Te Waihoroi.

Te Waihoroi and Mereana have contributed extensively to help revitalise the Māori language alongside Māori, Māori language communities and others. They are both confident that the new Co-Chairs will continue to breathe new life into Māori language initiatives for homes and communities across Aotearoa.

Tiare says "Reikura and I look forward to progressing the significant reo momentum established by Mereana and Waihoroi, the inaugural co-chairs of Te Mātāwai. Ko māua tēnei, te kura-unua, te tuku atu nei i a māua hei amo i te kaupapa whakahirahira nei, te reo Māori, kia rangatira tonu atu te whenua i a ia."

Working alongside the Tumu Whakarae, Poia Rewi, the commitment from our new Co-Chairs to the partnership for Māori language revitalisation established under Te Ture mō te reo Māori 2016 will be further strengthened.