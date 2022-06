Whakaata Maori is launched

Thursday, 9 June, 2022 - 13:28

Kua rewa a Whakaata Maori

I te ata nei, i takina ai nga karakia, i hokai whakamua a Maori Television ki te anamata, arā, ka whakaokawatia tona ingoa hou, ko Whakaata Maori.

"Ko te panoni ki a Whakaata Māori he nui atu i te panonitanga ingoa anake" te kī a Shane Taurima, Tahuhu Rangapu o Whakaata Māori. "He tutohu ko wai matau, me to matau tuakiri ki tua."

"Ko Whakaata Maori ka korero mo te whakaata, te matihiko, me nga pae hou e puta ana hei whakaatu i te reo Maori, nga tikanga Maori, nga kaupapa Maori, nga iwi Maori me nga hapori Maori.

"Ka whakautu tonu matau i nga hiahia me nga wawata o a matau apataki. Ko ta matau kia matihiko te waihanga me te tuku i te tuatahi. Kei te huarahi tika matau hei whakatutuki i a matau whainga matihiko mo te tau putea nei (12% i runga atu i te paearu), a, hei te marama e tu mai nei ka rewa a MAORI+ mo te mata whakaata nui, hei pāho i a Whakaata Maori ki etahi atu kainga kia taea tonu ai e matau te tautoko i te whakarauoratanga o te reo Maori mo inamata, mo anamata me Aotearoa whanui" te kōrero hoki a Taurima.

"E mohio nei matau kaore matau e tu ki konei ki te kore te hunga i haere i mua i a matau. I hua a Whakaata Maori i tetahi tuaoma roa na ngai Maori, na tauiwi hoki hei tiaki i te reo me nga tikanga Maori. Kua 18 tau no tana whakarewanga, ko te panonitanga ingoa ka whakahonore i tenei whakareretanga iho me tenei hitori."

"Koinei te tau 50 no te tukunga o te petihana mo Te Reo Maori ki Paremata, e 40 tau no te Kohanga Reo tuatahi, e 35 tau no Te Ture o te Reo Maori i whakamana i te reo hei reo tuturu no te whenua me Te Taura Whiri i te Reo Maori. E whakahohi nei matau i to matau ingoa Maori."

Ko te whakanuitanga o te atatu nei i paho mataoratia ki te ao, a, i kitea te tini kaiarahi Maori penei i Te Puhi Ariki o te Kiingitanga, te Minita Whakawhanaketanga Maori, Te Matawai, nga iwi, nga kaiarahi hapori, nga kaiarahi papaho, nga kaipaho iwi taketake , nga kura me nga kaimahi.

Ko te tohu o Whakaata Māori ka puta ki te whakaata, ki MAORI+ me nga taupanga Te Ao i te rangi nei a haere ake nei.

Whakaata Maori is launched

This morning at a special dawn karakia, Maori Television took further steps towards the future and officially became Whakaata Maori.

"Changing to Whakaata Maori is more than just a name change," says Shane Taurima, Tahuhu Rangapu of Whakaata Maori. "It is a testimony to who we are and who we want to become."

"Whakaata Maori speaks to television, digital and emerging new platforms that we use to showcase te reo Maori, tikanga Maori, kaupapa Maori, iwi Maori and hapori Maori."

"We continue to respond to the needs and wants of our audiences. We take a digital-first approach on how we create and distribute content. We are on track to achieve all of our digital goals for this financial year (currently tracking at +12% over benchmark) and next month we will launch our MĀORI+ big screen app, bringing Whakaata Maori into more homes, so we can continue to support the revitalisation of te reo Maori for now, for our future and for all of Aotearoa," continues Taurima.

"We acknowledge that we couldn’t be here without those who stood before us. Whakaata Maori was founded through a long campaign by Maori and non-Maori to protect te reo me nga tikanga Maori. 18 years since our inception, the name change honours this great legacy and history."

"This year marks 50 years since the Maori language petition went to Parliament, 40 years since the first Kohanga Reo opened and 35 years since the Maori Language Act saw te reo become an official language and the Maori Language Commission, Te Taura Whiri i te Reo Maori, was established. We are proud to embrace the mana of our Maori name."

This morning’s dawn celebration was live streamed to the world and witnessed by many prominent leaders including Te Puhi Ariki of the Kiingitanga, Minister for Maori Development, Te Matawai, Iwi, Community Leaders, Media Leaders, other Indigenous Broadcasters, Kura and Kaimahi.

The Whakaata Maori logo will begin to appear on television, MAORI+ and Te Ao apps from today.