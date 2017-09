Teams named for NZRL National Competition this weekend

Friday, 15 September, 2017 - 16:44

This Saturday, the NZRL National Competition kicks off with round one of the championship on Saturday, September 16 in Wellington and round one of the premiership taking place in Hamilton and Christchurch on Sunday, September 17.

All premiership games will also be televised live on SKY Sport 3.

Saturday 16 September, 1pm, Rugby League Park, Wellington - Championship round one

Wellington v Bay of Plenty

Team Lists:

Wellington

1-Tony SUKROO, 2-Zak MOSE, 3-David SAUMOLIA, 3-Jon-Marc STOWERS, 4-Lui AFAMASAGA, 5-Bronson MARINO, 6-Kurt HETA, 7-Jeremy MCKEE, 8-Satch PRYOR, 9-Kahura CAMERON, 10-Sinapati JUNIOR FILO, 11-Ulai OTI, 12-Te Ariki PENEHA, 13-Trei MU, 14-Isope MANU, 15-John PUNA, 16-Maanaima FALANI

Bay of Plenty

1-William COOK, 2-Pesini TAVAKE, 3-Dylan SHORTLAND, 4-Cameron WALTERS, 5-Quentin RYAN, 6-Johnson PERI, 7-Kale POMARE, 8-Aussie TUWHANGAI, 9-Destry TAMATI, 10-Rikihana TE RANGI, 11-Opeta UTANGA, 12-Jeremy SIULEPA, 13-Jason WHAREAITU, 14-Darcy HUNT, 15-Matt FILIPO, 16-Scott EVANS, 16-Kihiroa WIHAPI

Sunday 17 September, FMG Stadium, Hamilton - Premiership round one

Waikato v Akarana

Team Lists:

Waikato

1-Aaron JOLLEY, 2-Eric TAIULU, 3-Fa'a LEILUA, 4-Joel THOMPSON, 5-Teina NGAHIWI, 6-Hayden KARENA, 7-Te Puhi RUDOLPH, 8-Piripi PARANGI, 9-Taane PAKI, 10-Dana RATU, 11-Marrin HAGGIE, 12-Pawhare BROWN,13-Tamainu HUIRAMA, 14-Karl SITEINE, 15-Namu PURU, 16-Reihana TAI RAKENA, 17-Malcolme NODA

Akarana

1-Polima SIAKI, 2-Corey SEATOR, 3-Francis LEGER, 4-To'oto'o ALO, 5-Cole WAAKA, 6-Jordan TUARAE, 7-Zion IOKA, 8-Kitiona Pasene, 9-Philip KINGI, 10-Siliga KEPAOA, 11-Daniel Reuelu-BUCHANAN, 12-Fatani MANUKIA, 13- JosephPRICE, 14-Zac TIPPINS, 15-Dion SNELL, 16-Salafuauli FALELUA-MALIO, 17-Eddie Figota

Sunday 17 September, AMI Stadium, Christchurch - Premiership round one

Canterbury v Counties Manukau

Team Lists:

Canterbury

1-Erwin SAUNI, 2-Vinnie PAUL, 3-Tau Tauvale, 4-Blake THOMPSON, 5-Josh AILEONE, 6-Izic PLACID, 7- Tama WALKER, 8-Alex TODD, 9-Dene GRACE, 10- Jiordan FIDOW-KELE, 11-Paul SAUNI, 12-Jesse ROGERS, 13-Reuben TE AMO, 14-Chase KEREAMA-WILLIAMS, 15-Willie DAVIS, 16-Damien PAPUNI, 17-Texas TOLEAFOA,

Counties Manukau

1-Geronimo DOYLE, 2-Buchanan RAWHITI, 3-David TOETU, 4-Roydon GILLETT, 5-George EDWARDS, 6-William STOWERS, 7-Reece JOYCE, 8-Uila AIOLUPO, 9-Luke ARMIGER, 10-Tautalanoa VANISI, 11-John VUETIBAU, 12-David FAAETEETE, 13-Reece CHARLIE, 14-Howard BROWN, 15-Michael BLUCHER, 16-Necrom AREAIITI, 17-Kruz TUPOU

Please RSVP your attendance to Brooke Hurndell prior to Saturday 16 September to reserve media accreditation.